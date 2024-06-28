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لبنان

القصف يتجدّد في الجنوب.. 3 بلدات لبنانية "تحت النار"

Lebanon 24
28-06-2024 | 16:52
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شن العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، هجمات جوية جديدة استهدف عدداً من القرى والبلدات الجنوبية.
 
وذكرت المعلومات أن العدو قصف منطقة كفركلا، كما استهدف أيضاً بلدة الخيام.
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كذلك، قالت مصادر ميدانية إن جيش العدو إستهداف بلدة زبقين - قضاء صور.
 
 
 
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