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لبنان
القصف يتجدّد في الجنوب.. 3 بلدات لبنانية "تحت النار"
Lebanon 24
28-06-2024
|
16:52
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شن العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، هجمات جوية جديدة استهدف عدداً من القرى والبلدات الجنوبية.
وذكرت المعلومات أن العدو قصف منطقة كفركلا، كما استهدف أيضاً بلدة الخيام.
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كذلك، قالت مصادر ميدانية إن جيش العدو إستهداف بلدة زبقين - قضاء صور.
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