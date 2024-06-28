القصف يتجدّد في الجنوب.. 3 بلدات لبنانية "تحت النار"

شن العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، هجمات جوية جديدة استهدف عدداً من القرى والبلدات الجنوبية.

وذكرت المعلومات أن العدو قصف منطقة كفركلا، كما استهدف أيضاً بلدة الخيام.

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كذلك، قالت مصادر ميدانية إن جيش العدو إستهداف بلدة زبقين - قضاء صور.