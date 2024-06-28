عمَّم رئيس تيار فاعل على كوادره ونوابه، التشديد في أية لقاءات على دعم المقاومة، بلا حسابات، في حال توسعت الحرب، وأصبحت شاملة لكل لبنان والإقليم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement