كل الخيارات مطروحة.. إيران تحذر إسرائيل من "حرب إبادة" إذا هاجمت لبنان

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حذرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة من انه إذا شرعت إسرائيل في "عدوان عسكري شامل" على لبنان "فسوف تندلع حرب إبادة".وأضافت البعثة الإيرانية في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنه في مثل هذه الحالة فإن "كل الخيارات بما في ذلك المشاركة الكاملة لمحور المقاومة ستكون مطروحة على الطاولة". "وكان الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، قال قبل اسبوع إن أي هجوم إسرائيلي على لبنان قد يزيد مخاطر نشوب صراع أوسع تنجر إليه إيران والمسلحون المتحالفون معها، لا سيما إذا تعرض وجود جماعة حزب الله للتهديد.وحذر براون من أن شن هجوم على لبنان "يمكن أن يزيد من احتمال نشوب صراع أوسع".ومنذ شنّت حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر حدود لبنان الجنوبية بشكل شبه يومي.وتصاعدت حدّة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعا إقليميا.وأدّى العنف المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي إلى استشهاد 482 شخصا على الأقل في لبنان، أغلبيتهم من عناصر حزب الله و94 مدنيا، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس.وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل ما لا يقل عن 15 عسكريا و11 مدنيا، بحسب السلطات الإسرائيلية.(وكالات)