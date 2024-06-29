"أبو عمر".. شهيد لسرايا القدس في جنوب لبنان

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أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استشهاد عدي محمد صالح (19 عاما) "أبو عمر" من كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سورية، مشيرة إلى انه ارتقى على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى.وأكدت سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.