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لبنان

"أبو عمر".. شهيد لسرايا القدس في جنوب لبنان

Lebanon 24
29-06-2024 | 00:25
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أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استشهاد عدي محمد صالح (19 عاما) "أبو عمر" من كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سورية، مشيرة إلى انه ارتقى على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى.
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وأكدت سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.

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