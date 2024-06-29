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لبنان

أمرٌ لافت يخصّ تحذيرات السفارات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-06-2024 | 01:15
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علّق وزيرٌ سابق على التحذيرات المتتالية الصادرة عن سفارات الدول الأجنبية في لبنان والتي دعت رعاياها لمغادرة بيروت بأسرع وقتٍ ممكن وسط مخاوف من اندلاع حرب بين "حزب الله" وإسرائيل.
الوزير و"رجل الأمن" السابق يقول لـ"لبنان24" إنّ ما صدر من تحذيرات هو أمرٌ طبيعيّ وسط التوتر، وهي خطوة تحصل في أي دولة وليس فقط في لبنان، لكنه سأل: "الدول حذرت رعاياها وناشدتهم مغادرة لبنان فوراً تحت ذريعة الخطر، ولكن، لماذا لم تُصدر تحذيرات لرعاياها في إسرائيل؟ لماذا التنبيه طال لبنان فقط؟ أليس هناك مخاطر في إسرائيل أيضاً؟".
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وتابع: "غالبية التحذيرات سياسية بحت وفي الأصل ليست جديدة وعادية".
ورأى مصدر أمنيّ، أنّ طلب الدول العربيّة والغربيّة من مواطنيها بتجنّب السفر إلى لبنان، لا يعني بالضرورة أنّ هناك مخاوف لدى تلك البلدان، من أنّ إسرائيل اتّخذت القرار بشنّ حربٍ.
وأضاف المصدر الأمنيّ، أنّ هناك ضغوطات كبيرة تُمارس على "حزب الله"، وطلب الدول من مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، يأتي في هذا السياق، لحثّه على وقف إطلاق النار، قبل انفجار الوضع الأمنيّ أكثر على الحدود الجنوبيّة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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