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لبنان

النائب عاتب...ليتذكروا "ايام الاعتقال"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-06-2024 | 01:30
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كشف نائب كسرواني في إحدى المناسبات الإجتماعية عن عتبه الكبير على أحزاب اليمين المسيحي وشخصياته السياسية المستقلة، وذلك لما يسمعه هذه الفترة من مصادرهم وقياداتهم حياله وحيال خطه السياسي، ولجهة عدم قبولهم به نهائياً كمرشح تسوية أو من ضمن أسماء" الخيار الثالث"، مع العلم أنه لم يطرح حاله أو إسمه أبداً لهذا المنصب الرئاسي بل يدعم مرشحا واضحا ومعلنا.
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النائب أسف للكلام الذي سمعه، مذكراً الجميع بأنه في "أيام الإعتقال والنفي والتنكيل"، فان بيته السياسي هو الذي كان دائماً الى جانب الشباب والمحازبين للتخفيف عنهم في تلك الحقبة ، أقول ذلك ليس من باب "تربيح الجميلة" بل من باب التذكير، وبكركي شاهدة على ذلك .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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