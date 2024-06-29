سوريا ليست "ضمن المعركة"

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حتى في حال توسعت الحرب في جنوب لبنان، لا يبدو ان سوريا ستكون جزءاً من شعاع المعركة الجغرافي وفق ما يظهر من خلال استعدادات "حزب الله" العسكرية وغير العسكرية.وتعتبر المصادر انه في حال لم تذهب تل ابيب الى حرب كبرى وشاملة تطال الضاحية الجنوبية وبيروت وغيرها من المناطق في العمق اللبناني، فإن سوريا ستبقى نسبيا على حياد ولن تشارك في الحرب.ولفتت المصادر إلى أن هناك مصلحة واضحة لدى الحزب بتحييد سوريا لما في ذلك من ايجابيات على المدنيين الذين سيتوجهون الى دمشق ومحيطها في الايام الأولى اذ سيؤمن لهم "حزب الله" رعاية شاملة لتثبيت حضورهم..