هذا آخر ما قيل عن "حرب لبنان" في أميركا

Advertisement

نقلت مصادر سياسية لبنانية تأكيدات عبر قنوات دبلوماسية مفادها إن هناك كلاماً أميركياً جدياً يؤكد عدم وجود أي نية لدى واشنطن بحدوث حرب إسرائيلية ضد لبنان على قاعدة أنه على "تل أبيب عدم فعل ذلك أبداً لأن الأمر خطير".في المُقابل، يعلق مصدرٌ سياسيّ فلسطينيّ في لبنان على الكلام المُشار إليه، ويقول لـ"لبنان24" إنّه "من غير المنطق القول إن إسرائيل هي التي تُملي على أميركا مواقفها وتحركاتها، بل العكس صحيح"، وتابع: "ما يجري في المنطقة يتمّ بإرادة أميركية وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تشتري الوقت من خلال المماطلة في إنهاء حرب غزة".وأكمل: "إن عملت إسرائيل على وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني، فإن ذلك سيكون بمثابة إقرار بهزيمة لها، وهذا الأمر سيكون ضربة كبيرة للأميركيين في المنطقة".