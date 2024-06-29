26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ميقاتي من الجنوب: نحنُ في حالة حرب والجيش هو السند وسياج الوطن
Lebanon 24
29-06-2024
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور. وكان في استقباله قائد القطاع العميد الركن ادكار لاوندس والضباط.
وقد استمع رئيس الحكومة الى شرح تفصيلي عن الوضع في الجنوب والمهام التي يقوم بها الجيش.
Advertisement
وقال رئيس الحكومة: "في كل المحطات نجدد التأكيد ان الجيش هو السند وسياج الوطن بكل ما للكلمة من معنى. المحطة الاساسية في جولتنا اليوم هي الاطلاع على سير الامتحانات الرسمية، ولكن السؤال البديهي لو لم يكن الجيش موجودا في الجنوب هل كان في الامكان اجراء الامتحانات؟ "
اضاف: "اهنئ شجاعتكم وتضحيتكم ونحن كسلطة سياسية الى جانبكم بكل ما للكلمة من معنى، وسنظل كذلك. أعلم الصعوبات التي تمرون بها ولكنها باذن الله ستزول.
التهديدات التي نشهدها هي نوع من الحرب النفسية، والسؤال الذي يتردد على كل الالسن هل هناك حرب؟ نعم نحن في حالة حرب وهناك عدد كبير من الشهداء من مدنيين وغير مدنيين والعديد من القرى المدمّرة بسبب العدوان الإسرائيلي".
وقال: "عندما بدأت الامتحانات الرسمية للتعليم المهني، وصلتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات بقصف مراكز الامتحانات، وأظهرت التحقيقات التي قامت بها مديرية المخابرات انه ربما يقف خلف هذه التهديدات طلاب متضررون. والامر ذاته يتكرر على مستوى الوطن، حيث تتصاعد حدة الحرب النفسية، ولكن باذن الله فان وطننا سيتجاوز هذه المرحلة لنصل الى نوع من الاستقرار الدائم على الحدود بشجاعتكم وبسالتكم وبتضحياتكم. حمى الله هذا الوطن وشعبه."
لبنان
صور
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بدت كهيكل عظمي... فستان أنجلينا جولي المخملي يكشف عن نحافتها المفرطة (صور)
Lebanon 24
بدت كهيكل عظمي... فستان أنجلينا جولي المخملي يكشف عن نحافتها المفرطة (صور)
08:32 | 2024-06-28
28/06/2024 08:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقبوا يوم الأحد.. هكذا سيُصبح "طقس لبنان"!
Lebanon 24
ترقبوا يوم الأحد.. هكذا سيُصبح "طقس لبنان"!
04:38 | 2024-06-28
28/06/2024 04:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "دولار الرواتب".. هل تغيّر؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "دولار الرواتب".. هل تغيّر؟
15:21 | 2024-06-28
28/06/2024 03:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قرر نتنياهو بشأن لبنان؟ باحث إسرائيلي "يفضحه"!
Lebanon 24
ماذا قرر نتنياهو بشأن لبنان؟ باحث إسرائيلي "يفضحه"!
15:00 | 2024-06-28
28/06/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت وعاصمة عربية أخرى تحت القصف.. تقريرٌ إسرائيلي يحدّدها!
Lebanon 24
بيروت وعاصمة عربية أخرى تحت القصف.. تقريرٌ إسرائيلي يحدّدها!
14:30 | 2024-06-28
28/06/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:40 | 2024-06-29
الامتحانات الرسمية انطلقت.. ووزير التربية يشرح سبب التأخير
03:30 | 2024-06-29
تقرير لـ"National Ineterst": هل ستتعاون تركيا مع حزب الله؟
03:16 | 2024-06-29
مطالبة بمسح كامل جدي.. الهيئة اللبنانية للعقارات: نأسف لعودة مسلسل انهيار الأبنية
03:15 | 2024-06-29
"النائبة" محرجة
03:14 | 2024-06-29
قبيسي: حضورنا فعل مقاومة وتحد للاعتداءات الاسرائيلية
03:00 | 2024-06-29
محاولة إحياء سد بسري: الوكيل القانوني يتحرّك والبنك الدولي قال كلمته
فيديو
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
02:55 | 2024-06-27
29/06/2024 10:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
Lebanon 24
تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)
00:20 | 2024-06-27
29/06/2024 10:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو
02:08 | 2024-06-26
29/06/2024 10:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24