"النائبة" محرجة

بدت ملامح الإحراج على وجه نائبة بارزة عندما سُئلت من قبل إعلاميين في مناسبة اجتماعية عن مصير المهرجان الصيفي الدولي الذي ترعاه سنوياً، فبدا العجز واضحاً في جوابها وذلك للسنة الثالثة على التوالي.

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