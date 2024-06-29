Advertisement

لبنان

التلفزيونات تحاول "استمالته"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-06-2024 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1217249-638552463252122985.jpg
Doc-P-1217249-638552463252122985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحاول أكثر من مؤسسة إعلامية إعادة فتح الخطوط مع شخصيّة سنية بارزة ومتموّلة عادت حديثاً إلى لبنان، علّها تفوز باتّفاق ماليّ معه بعد تجارب سيّئة في المراحل الماضية.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
نصرالله: الشهيد عبد اللهيان كان شديد الحب للبنان وفلسطين وحركات المقاومة وهذه مميزة في شخصيته
lebanon 24
29/06/2024 14:19:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه منطقة كريات شمونة من دون وقوع إصابات أو أضرار
lebanon 24
29/06/2024 14:19:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية: لبنان في لحظة مصيرية ووقف الحرب مصلحة إقليمية – دولية
lebanon 24
29/06/2024 14:19:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
lebanon 24
29/06/2024 14:19:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

لبنان

تلفزيونات

شخصية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:03 | 2024-06-29
06:56 | 2024-06-29
06:51 | 2024-06-29
06:44 | 2024-06-29
06:32 | 2024-06-29
06:30 | 2024-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24