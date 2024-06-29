التلفزيونات تحاول "استمالته"

تحاول أكثر من مؤسسة إعلامية إعادة فتح الخطوط مع شخصيّة سنية بارزة ومتموّلة عادت حديثاً إلى لبنان، علّها تفوز باتّفاق ماليّ معه بعد تجارب سيّئة في المراحل الماضية.

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