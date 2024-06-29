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لبنان

في طرابلس.. محاولة سرقة دراجة نارية باءت بالفشل هذا ما حصل

Lebanon 24
29-06-2024 | 01:41
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أقدم ملثمان يستقلان دراجة على سرقة السوري "ف.خ" دراجته النارية على طريق الخناق طرابلس ولاذا بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

كما تعرض المدعو "ا.ل" مساء أمس الجمعة لمحاولة سرقة دراجته النارية من قبل ملثمين على متن دراجة في محلة باب الحديد  طرابلس، الا انه تمكن من الفرار ليتم اطلاق النار بإتجاه من دون اصابته، وقد باءت محاولة السرقة بالفشل.
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