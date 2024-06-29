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لبنان

الامتحانات الرسمية انطلقت.. ووزير التربية يشرح سبب التأخير

Lebanon 24
29-06-2024 | 03:40
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انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها في صيدا، وسط اجواء هادئة، وأفيد بتأخير في تسليم الامتحانات للمراكز  التي تسلمتها عند الثامنة والدقيقة ال38 صباحا إلا أنها لم توزع حتى التاسعة على الطلاب، اذ تم انتظار قرار الوزارة حتى يبدأ الطلاب في كل المحافظات  بتوقيت موحد.
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وزير التربية عباس الحلبي شرح عبر الـLBCI سبب تأخر وصول الامتحانات إلى بعض المراكز، مشيراً الى انه وعند الساعة الرابعة والنصف صباحا وبعد التدقيق تبين أنه حصل خطأ في مادة الكيمياء فاضطر الاساتذة إلى تصحيحها.
وشدد الحلبي على ان التلاميذ سيحصلون على وقت إضافي للتعويض.
 

كما تفقدت رئيسة دائرة التربية في المنطقة التربوية في الجنوب اماني شعبان سير الامتحانات في مركز مدرسة الاصلاح المتوسطة المختلطة الرسمية، في صيدا.
 
   
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