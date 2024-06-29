26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الامتحانات الرسمية انطلقت.. ووزير التربية يشرح سبب التأخير
Lebanon 24
29-06-2024
|
03:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها في صيدا، وسط اجواء هادئة، وأفيد بتأخير في تسليم الامتحانات للمراكز التي تسلمتها عند الثامنة والدقيقة ال38 صباحا إلا أنها لم توزع حتى التاسعة على الطلاب، اذ تم انتظار قرار الوزارة حتى يبدأ الطلاب في كل المحافظات بتوقيت موحد.
Advertisement
وزير التربية عباس الحلبي شرح عبر الـLBCI سبب تأخر وصول الامتحانات إلى بعض المراكز، مشيراً الى انه وعند الساعة الرابعة والنصف صباحا وبعد التدقيق تبين أنه حصل خطأ في مادة الكيمياء فاضطر الاساتذة إلى تصحيحها.
وشدد الحلبي على ان التلاميذ سيحصلون على وقت إضافي للتعويض.
كما تفقدت رئيسة دائرة التربية في المنطقة التربوية في الجنوب اماني شعبان سير الامتحانات في مركز مدرسة الاصلاح المتوسطة المختلطة الرسمية، في صيدا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بدت كهيكل عظمي... فستان أنجلينا جولي المخملي يكشف عن نحافتها المفرطة (صور)
Lebanon 24
بدت كهيكل عظمي... فستان أنجلينا جولي المخملي يكشف عن نحافتها المفرطة (صور)
08:32 | 2024-06-28
28/06/2024 08:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "دولار الرواتب".. هل تغيّر؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "دولار الرواتب".. هل تغيّر؟
15:21 | 2024-06-28
28/06/2024 03:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قرر نتنياهو بشأن لبنان؟ باحث إسرائيلي "يفضحه"!
Lebanon 24
ماذا قرر نتنياهو بشأن لبنان؟ باحث إسرائيلي "يفضحه"!
15:00 | 2024-06-28
28/06/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت وعاصمة عربية أخرى تحت القصف.. تقريرٌ إسرائيلي يحدّدها!
Lebanon 24
بيروت وعاصمة عربية أخرى تحت القصف.. تقريرٌ إسرائيلي يحدّدها!
14:30 | 2024-06-28
28/06/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام فرنسيّ "خطير" عن لبنان.. تصريحٌ غير عادي!
Lebanon 24
كلام فرنسيّ "خطير" عن لبنان.. تصريحٌ غير عادي!
12:15 | 2024-06-28
28/06/2024 12:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:03 | 2024-06-29
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
06:56 | 2024-06-29
قبل قليل.. العدو استهدف منزلاً ومحلاً تجارياً في حولا (فيديو)
06:51 | 2024-06-29
خبر حزين من الضنية.. طفل سقط داخل مجرى مياه الري وتوفي!
06:44 | 2024-06-29
وزير الثقافة: من يحب الحياة ينبري لمواجهة أعداء الإنسانية
06:32 | 2024-06-29
امتحانات الثانوية العامة انطلقت.. ماذا عن الوضع جنوباً؟
06:30 | 2024-06-29
توتر وغضب في طرابلس.. هذا ما حصل خلال إزالة التعديات
فيديو
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
05:03 | 2024-06-29
29/06/2024 14:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
04:35 | 2024-06-29
29/06/2024 14:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
02:55 | 2024-06-27
29/06/2024 14:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24