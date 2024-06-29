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لبنان

مسيّرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية بين حولا وميس الجبل

Lebanon 24
29-06-2024 | 02:14
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أغارت طائرة إسرائيلية مسيّرة على حي الدير بين ميس الجبل وحولا، عند الساعة السادسة من صباح اليوم السبت مستهدفة دراجة نارية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأدت الغارة إلى إصابة شخص بجروح متوسطة عمل متطوعو الدفاع المدني على نقله إلى المستشفى.
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