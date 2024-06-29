حزب الله يوسّع هجماته من دون أي اعتبارات… فما هي أهدافه؟!

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عادت الجبهة اللبنانية الى الاشتعال من جديد بالتوازي مع التهديدات الاسرائيلية المتزايدة بإمكان توسيع المعركة وشنّ حرب واسعة باتجاه الاراضي اللبنانية، إذ قام "حزب الله" في الساعات الأخيرة بتنشيط هجماته الى درجة عالية واستهدف مناطق عميقة داخل فلسطين المُحتلّة.كما عمد "الحزب" الى إظهار عدم مردوعيته، وقام بهذه الهجمات من دون أي اعتبارات حتى لو كانت ستؤدّي الى إعطاء العدوّ الاسرائيلي حجّة لتوسيع هجومه الجوّي على الاراضي اللبنانية والمواقع التي تعتبر أنها تابعة للحزب داخل لبنان.ومن هُنا يمكن استنتاج عدّة أمور؛الامر الاول، وفقاً لمصادر عسكرية مطّلعة، يتركّز حول أن "حزب الله" لا يمكن أن يتراجع عن شروطه وعن السقوف التي وضعها لنفسه وأهدافه التي يريد تحقيقها قبل قبوله بأي تسوية على الجبهة اللبنانية، وهذا الامر مرتبط بشكل أساسي بالتسوية في قطاع غزّة وليس بوقف إطلاق النار فقط، إذ إنّ وقف إطلاق النار من الممكن أن يكون غير متوازن.الأمر الثاني، بحسب المصادر نفسها، هو أن "الحزب" حاول القول بأنه غير مردوع، وبأنه من غير الممكن أن يخضع لأي تهديدات من جانب العدوّ، او لعمليات الضغط من خلال سحب الرعايا التي تقوم بها بعض الدول الغربية، إذ إنّ الحرب بالنسبة له، في حال أقدمت اسرائيل على شنّها، ستؤدي الى نتائج استراتيجية بالغة الاهمية والى انتصار عسكري جديد غير قابل للتشكيك به من قِبل أي من خصوم "الحزب".إضافة الى كل ذلك فإنّ المعركة الحاصلة اليوم، حتى ولو توسعت، ستؤدي الى نوع من التسويات الداخلية في كل الدول المرتبطة بالصراع، ما يعني بأنّ "حزب الله" سيكون مستفيداً في الساحة اللبنانية قدر الإمكان من أي تسوية شاملة تفرض نفسها كأمر واقع في المرحلة المقبلة.