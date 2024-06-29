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لبنان

وسط إجراءات وتدابير أمنية.. انطلاق الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية في حاصبيا

Lebanon 24
29-06-2024 | 04:19
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انطلقت صباح اليوم السبت الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية بفروعها في منطقة حاصبيا بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة توزعوا على مركزين الأول في ثانوية حاصبيا الرسمية والمركز الثاني في متوسطة حاصبيا الرسمية للصبيان في جبل الروس.
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وتجري الامتحانات بصورة طبيعية وهادئة بفضل الاجراءات والتدابير التي اتخذتها القوى القوى الأمنية كافة داخل وفي محيط المركزين المذكورين بحيث لم يسجل ما يعكر صفو سير الامتحانات وتأمين الهدوء للطلاب المشاركين .

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