"جمعية إنماء طرابلس والميناء" نوهت بجهود ميقاتي لإنقاذ لبنان

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دعا رئيس "جمعية إنماء طرابلس والميناء" أنطوان حبيب إلى "التحلٌي بالوعي وروح المسؤولية لتجنيب لبنان الأخطار التي تتهدٌده على الصعد كافة".وأثنت الجمعية في بيان، على "الجهود الجبٌارة التي يقوم بها الرئيس نجيب ميقاتي على مختلف الجبهات لإنقاذ لبنان من أزماته التي يتخبٌط بها والنأي به عن الصراعات الإقليمية تجنٌباً للكأس المرٌ ألا وهي الحرب الشاملة". وقالت: "لا بدٌ من التنويه بالحركة التي يقوم بها الرئيس ميقاتي على الساحتين الدولية والمحلية، لتغليب الحلول الديبلوماسية والسلمية على رغم الصعوبات الجمٌة التي تواجهه".وختمت: "جنٌب الله لبنان الشرور المحدقة به، متمنين نجاح المساعي التي يقوم بها الرئيس ميقاتي لإيصال بلدنا الحبيب إلى شاطئ الأمان".