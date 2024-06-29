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لبنان
رفع سعر الخبز بين رئيس نقابات العمال ومدير عام الاقتصاد
Lebanon 24
29-06-2024
|
04:57
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زار رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ( FENASOL ) كاسترو عبدالله، المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر ، في إطار متابعة موضوع فلتان الأسعار ورفع سعر ربطة الخبز .
وطالب عبدالله أبو حيدر بأن "يتم إعادة النظر في تسعير ربطة الخبز وخاصة بعد رفع الدعم الجزئي عن الطحين"، محذرا من "ما يدور في الكواليس والتسريبات الإعلامية عن رفع ثمن ربطة الخبز بناءً على طلب كارتيل أصحاب الأفرانز تحت حجج واهية". ودعا الى ان "يُعاد النظر في تشكيل لجنة دراسة سعر ربطة الخبز على أن يتم توسيعها لتشمل أصحاب المصلحة وخاصة الممثلين عن النقابات ووزارة العمل وجمعية حماية المستهلك وغيرها من الهيئات المعنية" . ولفت الى ان "الإجتماع كان إيجابيا وكان هناك تجاوب من أبو حيدر على أن يتم تحديد موعد في الأسبوع المقبل مع الوزير والجهات المعنية والمختصة في موضوع تسعير ربطة الخبز وموضوع الأسعار في قطاع الأفران".
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