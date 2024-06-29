توضيح من وزارة الزراعة عن بواخر المواشي الواردة إلى المرفأ

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أوضحت وزارة الزراعة في بيان، عطفاً على التوضيح الصادر عن إدارة واستثمار مرفأ بيروت بشأن التأخير بتفريغ بواخر المواشي الحية في المرفأ، أن "بواخر المواشي الواردة إلى المرفأ يتم تفريغها في اليوم عينه الذي تصل به إلى مرفأ بيروت حتى أيام العطل الرسمية ونهاية الاسبوع بعد إجراء التحاليل والفحوص المخبرية والاجراءات الحجرية اللازمة للمواشي المحددة في القوانين والقرارات والتأكد من سلامتها الصحية وحفاظا على سلامتها" .وتمنت الوزارة على المعنيين في ادارة مرفأ بيروت، مراجعتها قبل إصدار أي بيان لنشر الحقيقة وعدم تضليل الرأي العام.