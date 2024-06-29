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لبنان

جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" زارت جعجع في معراب

Lebanon 24
29-06-2024 | 05:34
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زار وفد من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، وقدم له دعوة للمشاركة في العشاء السنوي الذي تقيمه الجمعية في فندق الحبتور في 25 تموز المقبل.
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وأثنى جعجع على نشاط الجمعية في الدفاع عن الحريات الإعلامية والعامة، واعتبر أن الإعلام اللبناني يرتبط بعلاقة وثيقة مع المحيطين العربي والعالمي، وهو يمثل قيمة فريدة ويتميز بالريادة والموضوعية. واكد على رفض المحاولات كلها لتدجين الإعلام وترهيب الإعلاميين.
 
واستعرض جعجع مع الوفد الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، مشددا على استمرار النضال لاستعادة الدولة والمؤسسات، كي يكون للبنانيين وطن على قدر ما يطمحون إليه من آمال.
 
وشكر الوفد جعجع، لمؤازرته ودعمه حرية الإعلام، واستعرض معه ما يتعرض له الإعلاميون من ترهيب وتخوين، مؤكداً على مواجهة مختلف الضغوط، للحفاظ على قيمة الحرية التي تمثل إحدى ركائز وجود لبنان.
 
 
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