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لبنان

أكثر من 10.460 مبنى في بيروت بحاجة الى تدخل فوري!

Lebanon 24
29-06-2024 | 05:35
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شدد رئيس شبكة سلامة المباني يوسف فوزي عزام في بيان، على أن "انهيار سقف المنزل في المدينة الرياضية في بيروت هو بمثابة انذار وتذكير لبلدية بيروت ومحافظتها بأن هناك اكثر من ١٠،٤٦٠ مبنى في بيروت تحتاج الى ترميم وفق المسح الذي أجرته الشبكة العام ٢٠١٣ ضمن برنامج GIS بالتعاون مع وزارة الداخلية".
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واشار إلى ان "الدعوة لإجراء مسح ميداني شامل موجهة ايضاً إلى جميع البلديات لاستبيان واقع حال المباني على كامل الاراضي".

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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