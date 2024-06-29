بالفيديو.. العدو يستهدف محيط مقبرة خلال مراسم تشييع في الجنوب

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه خلال تشييع أحد أبناء الضهيرة في مقبرة البلدة في البطيشية لناحية علما الشعب، العدو الإسرائيلي أطلق قذيفتين مدفعيتين في محيط المقبرة.





وتطايرت الشظايا على القبور من دون وقوع إصابات بين الأهالي المشاركين في التشييع.

خلال تشييع أحد أبناء الضهيرة في مقبرة البلدة في البطيشية لناحية علما الشعب، أطلق العدو الإسرائيلي قذيفتين مدفعيتين في محيط المقبرة. وتطايرت الشظايا على القبور من دون وقوع إصابات بين الأهالي المشاركين في التشييع. pic.twitter.com/CLc38iLLdf — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) June 29, 2024 Advertisement