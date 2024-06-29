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لبنان

بالفيديو.. العدو يستهدف محيط مقبرة خلال مراسم تشييع في الجنوب

Lebanon 24
29-06-2024 | 05:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه خلال تشييع أحد أبناء الضهيرة في مقبرة البلدة في البطيشية لناحية علما الشعب، العدو الإسرائيلي أطلق قذيفتين مدفعيتين في محيط المقبرة.


وتطايرت الشظايا على القبور من دون وقوع إصابات بين الأهالي المشاركين في التشييع.
 
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