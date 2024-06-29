غداً الأحد... أحوال الطقس ستتبدل وهذا ما سيحصل!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية بينما تستقر في المناطق الساحلية ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية فترة قبل الظهر.وجاء في النشرة الآتي:طقس صيفي ورطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، يتحول يوم غد الأحد الى معتدل حيث تنخفض درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز حالياً جنوب غرب تركيا مع بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة في المناطق الشمالية، ومن المتوقع ان يتحول الى صيفي معتاد اعتباراً من يوم الأربعاء.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين ٢٢ و ٣٠، طرابلس بين ٢٠ و ٢٩، وفي زحلة بين ١٦ و ٣٢.ولشهر تموز في بيروت بين ٢٤ و ٣٢ درجة وفي زحلة بين ١٨ و ٣٤ درجة.تحذير: نحذر من التعرض لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية الداخلية ومن ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال في السيارات المقفلة، كما يرجى التحذير رواد البحر من ارتفاع الموج أحياناً.الطقس المتوقع في لبنان:اليوم السبت: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل بسيط على المرتفعات وفي الداخل، يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة ، كما تنشط الرياح أحياناً ويتوقع تساقط الرذاذ خلال الليل في المناطق الشمالية.الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية بينما تستقر في المناطق الساحلية ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية فترة قبل الظهر.الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية ، كما تنشط الرياح أحياناً.الثلاثاء:غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً.