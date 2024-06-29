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لبنان

خبر حزين من الضنية.. طفل سقط داخل مجرى مياه الري وتوفي!

Lebanon 24
29-06-2024 | 06:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوفاة الطفل "محمد هاني المصري"، البالغ من العمر سنتين، بعد سقوطه داخل مجرى مياه الري في بلدة نمرين في الضنية.
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