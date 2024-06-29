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لبنان

توتر في بيروت.. إطلاق نار وقطع طريق (فيديو)

Lebanon 24
29-06-2024 | 04:53
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شهدت منطقة عائشة بكار - بيروت توتراً كبيراً، اليوم السبت، إذ أقدم عددٌ من الشبان على قطع وإحراق دواليب وسط الطريق وسط إطلاق رشقات نارية.
 
وبحسب المعلومات، فإن التوتر جاء على خلفية توقيف أحد الأشخاص من قبل القوى الأمنية في وقتٍ سابق.
 
 
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