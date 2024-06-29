توتر في بيروت.. إطلاق نار وقطع طريق (فيديو)

اقدم منذ قليل عدد من الشبان على قطع واحراق دواليب وسط الطريق في محلة عائشة بكار بالقرب من محلات فروج ابو عصام وقد تم اطلاق عدة رشقات نارية من أسلحة مختلفة وذلك على خلفية توقيف احد الأشخاص في البلدة من قبل الأجهزة الأمنية في تاريخ سابق



يذكر بأن الموقوف يدعى "ز.ص" وبحقه عدد من… pic.twitter.com/VMlB9NBJ8Y