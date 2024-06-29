توتر في بيروت.. إطلاق نار وقطع طريق (فيديو)

اقدم منذ قليل عدد من الشبان على قطع واحراق دواليب وسط الطريق في محلة عائشة بكار بالقرب من محلات فروج ابو عصام وقد تم اطلاق عدة رشقات نارية من أسلحة مختلفة وذلك على خلفية توقيف احد الأشخاص في البلدة من قبل الأجهزة الأمنية في تاريخ سابق
يذكر بأن الموقوف يدعى "ز.ص" وبحقه عدد من… pic.twitter.com/VMlB9NBJ8Y
— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) June 29, 2024
اقدم منذ قليل عدد من الشبان على قطع واحراق دواليب وسط الطريق في محلة عائشة بكار بالقرب من محلات فروج ابو عصام وقد تم اطلاق عدة رشقات نارية من أسلحة مختلفة وذلك على خلفية توقيف احد الأشخاص في البلدة من قبل الأجهزة الأمنية في تاريخ سابق
يذكر بأن الموقوف يدعى "ز.ص" وبحقه عدد من… pic.twitter.com/VMlB9NBJ8Y