خلال آب وتموز وأيلول.. إليكم ما ستشهده الطريق من الدّورة الى نهر إبراهيم

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان أن "إحدى الشّركات المتعهدة ستقوم باستصلاح الحفر على الأوتوستراد الساحلي في قضائي المتن وكسروان ما بين جسر الدّورة ونهر إبراهيم، وذلك طيلة أشهر تمّوز وآب وأيلول، اعتبارًا من السّاعة 23،00 ولغاية السّاعة 5،00 صباحًا من اليوم التّالي".وطلبت المديرية في بيانها من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير تسهيلًا لحركة المرور.