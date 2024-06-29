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لبنان

بهاء الحريري يواصل لقاءاته واجتماعاته في بيروت

Lebanon 24
29-06-2024 | 07:28
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 تابع بهاء رفيق الحريري لليوم الثاني على التوالي لقاءاته واجتماعاته في بيروت، واستقبل قبل ظهر اليوم في مقر اقامته في فندق "فينيسيا"، فاعليات وشخصيات بيروتية، إضافة الى وفود نقابية وشبابية وشعبية واجتماعية من مختلف مناطق واحياء العاصمة.
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واستمع من زواره الى مطالبهم وهواجسهم السياسية والاجتماعية والإنمائية، ودعوه للاستمرار في التواصل مع القواعد الشعبية وتنفيذ المشاريع الإنمائية والحيوية في العاصمة، وشددت الوفود على ضرورة استعادة الطائفة السنية موقعها المرموق والمعهود، من خلال وجود قيادة سنية قوية تحافظ على حقوق الطائفة، كذلك على ضرورة إعادة النظر بقانون الانتخابات النيابية المجحف بحق الطائفة السنية، والذي يمنع من تمثيلها بشكل عادل وصحيح، وتطرق الحديث الى أهمية خلق وظائف للشباب اللبناني بشكل عام والبيروتي بشكل خاص، ليكون ذلك حافزا لعودة الشباب المغترب.

من ناحيته، اكد الحريري التزامه مواصلة مسيرة والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والعمل على تحقيق مشروعه لما فيه خير ومصلحة لبنان وبيروت تحديدا من خلال اطلاق حركة "المسار"، مشددا على "وجوب إعادة بناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح وشفاف بعيدا عن سياسة الفساد والمحاصصة"، مؤكدا انه سيبذل كل ما في وسعه لتغيير الواقع الحالي، وشدد على "أهمية العمل لإنشاء مشاريع مستدامة من خلال الاعتماد على اليات متطورة من مكننة وغيرها".
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