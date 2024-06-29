أعلن "حزب الله" في بيان اليوم السبت، استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكفعام.







وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة 01:45 من ظهر يوم السبت 29-06-2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة".‏

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