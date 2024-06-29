باسيل: أهم ما في "التيار" هو الإنسان وكرامته

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أكّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أنّ "أهم ما في التيار هو الإنسان وكرامته الذي إذا فقد معناه وقيمته وأخلاقه والقضية التي يقاتل من أجلها ينتفي وجوده"، مضيفًا أن "كل إنسان لديه طموح وهذا من حقّ كل فرد، ولكن هذا الطموح ليس أكبر من التيار والسياسة ليست أكبر من الإنسان الذي يجب أن يعيش بكرامته".كلام باسيل جاء خلال لقاء نظّمته اللجنة المركزية للقضايا الإنسانية والإجتماعية في التيار لمناسبة عيد الأب، وأوضح أن "الهم الأكبر هو الهجرة وفي وقت الجد التيار هو من يقاوم لأنه يرى الشعب كيف يقاتل ويتألم للقمة العيش والطبابة والتعليم"، طالبًا من اللجنة "العمل مع أهل الجنوب لأنهم الأكثر حاجة اليوم الى العون في ظلّ الظّروف الراهنة"، ومضيفا انه يشد على أيدي أعضائها ومثنيًّا على "الجهود الجبارة التي قاموا بها على الرغم من الظروف الصّعبة".وختم باسيل: "إنّ التيار لا يتعاطى السياسة فقط بل يعمل للإنسان لتطويره ولكي يبقى مؤمنًا بوطنه ومتعلّقًا به".كذلك كانت كلمة لمنسقة اللجنة المركزية للقضايا الإنسانية والإجتماعية سينتيا خليل عايدت من خلالها كل الآباء وعلى رأسهم الرئيس العماد ميشال عون وباسيل، وعددت النشاطات التي قامت بها اللجنة، داعية "كل من همّ من ذوي الإرادة الصلبة التواصل مع اللجنة التي تزمع القيام بنشاطات معهم وتتطلع للاستفادة من خبراتهم".