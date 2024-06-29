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لبنان

الحلبي: أجريت الامتحانات حتى لا يظلم أحد ونوفر للطلاب شهادة للجامعة

Lebanon 24
29-06-2024 | 08:27
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تفقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، يرافقه رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، سير الامتحانات العامة الرسمية بفروعها الأربعة في احد المراكز المعتمدة  في ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية في النبطية.
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 وجال الحلبي على  قاعات الامتحانات، والتقى المراقبين واستمع من الطلاب عن اجواء الاسئلة والامتحانات، حيث أجمع الكثير من الطلاب ومعظمهم من طلاب مدارس  المناطق الحدودية على "صعوبات واجهتهم اثناء التحضير للامتحانات وخاصة موضوع الاونلاين حيث لم يتوفر عند الكثير منهم الانترنت في مراكز الايواء او المنازل التي نزحوا اليها من جراء العدوان الاسرائيلي على بلداتهم وقراهم، كما اشتكى طلاب من صعوبة مادة اللغة العربية.

وادلى الوزير الحلبي بحديث للصحافيين بعد الجولة فقال: "جئنا الى النبطية الى ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية، وكان في المقدمة رئيس الجامعة اللبنانية ومحافظ النبطية واهل التربية في هذه المنطقة، وهناك عدد من الطلاب في هذا المركز هم من أبناء الشريط الحدودي  الذين لم يتسن لهم الدراسة الا "اون لاين"، يعني يوم يكون هناك انترنت ويوم لا  وان جئت  لارى الواقع على الأرض وهو ما يفيدني كثيرا  لاجل ما تبقى من هذه الامتحانات بعد يومين، ولناخذ في الاعتبار هذا الموضوع، وانا أجريت الامتحانات حتى لا يظلم أحد ولا نستطيع إعطاء إفادات حتى نوفر لكل طلاب لبنان ان يحوزوا على شهادة  للجامعة، وسنأخذ رأي أهل التربية بهذا الموضوع  لا سيما  المركز التربوي  للبحوث والانماء  وهناك تفاوت بين الطلاب ممن درسوا اون لاين".

 واكد ان "الرئيس نبيه بري كان الأكثر إصرارا على اجراء الامتحانات الرسمية ليحوز الطلاب على الشهادات التي تؤهلهم الدخول الى الجامعات"، مضيفا: "عندما اقررنا الأسئلة الاختيارية كانت ضمن دراسة اجراها المكتب التربوي للبحوث والانماء  واجرى مقابلات مع طلاب الشريط الحدودي والجنوب وقابل مدراء المدارس والمعلمين  الذين افادوه بان بعض المدارس ان تمكنوا من تحصيل المنهاج  ولكن هناك ظروفا تتعلق بالطالب في هذه المنطقة التي عانت من الحرب والرعب والخوف وقدمت الشهداء،  ولقد اخذنا في الاعتبار اكثر ما يمكن ان يؤخذ ووزارة التربية كانت حاسمة باجراء امتحانات رسمية موحدة  لجميع الطلاب".

 ونفى الحلبي ما اشيع حول  تسريب مادة الكيمياء وقال: "ان لجنة الكيمياء وجدت خطأ في طرح الأسئلة وليقدروا من تغييرها تسبب لنا ببعض التأخير في بعض المراكز  ولن نسمح بتكراره غدا". 

وفي نهاية الجولة، عقد الوزير الحلبي اجتماعا في مكتب مدير الثانوية عباس شميساني، قدم خلاله النائب جابر ملف مشروع لبناء تجمع للمدارس الرسمية في مدينة النبطية والتي تضم المناهج من الروضات وحتى الثانوية العامة على العقار المحاذي لمبنى ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية في مدينة النبطية والذي تملكه وزارة التربية والذي سيشيد على نفقة الجهات المانحة.
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