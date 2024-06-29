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لبنان

سفير لبنان في روسيا حضر حفل تخرج الطلاب اللبنانيين في جامعة الصداقة بين الشعوب في موسكو

Lebanon 24
29-06-2024 | 09:04
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 اكد سفير لبنان في روسيا شوقي بو نصار نجاح الطالب اللبناني في بلده وفي دول الاغتراب، رغم المصاعب التي تواجهه.
 
وشدد السفير بو نصار، الذي حضر حفل تخرج الطلاب اللبنانيين في جامعة الصداقة بين الشعوب في موسكو، على اهمية دعمهم لما يشكل ذلك غنى لمستقبلهم وفائدة لوطنهم.
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كما شارك في احتفال تخرج الطلاب "البيت اللبناني" في موسكو، و"الرابطة اللبنانية".
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