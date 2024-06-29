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لبنان

حالته غير مستقرة.. جريح بإطلاق نار في الزاهرية

Lebanon 24
29-06-2024 | 09:34
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أقدم المدعو "ا.ن" على اطلاق النار باتجاه "ر.ص"، ما أدى الى اصابته بطلقات نارية في فخده وبطنه وذلك في محلة شارع لطيفة - الزاهرية ثمّ فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


ونقل الجريح الى مستشفى الاسلامي للعلاج بواسطة دراجة نارية ووصفت حالته بغير المستقرة. 
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وعرف ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة.
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