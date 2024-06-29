حالته غير مستقرة.. جريح بإطلاق نار في الزاهرية

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أقدم المدعو "ا.ن" على اطلاق النار باتجاه "ر.ص"، ما أدى الى اصابته بطلقات نارية في فخده وبطنه وذلك في محلة شارع لطيفة - الزاهرية ثمّ فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".ونقل الجريح الى مستشفى الاسلامي للعلاج بواسطة دراجة نارية ووصفت حالته بغير المستقرة.وعرف ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة.