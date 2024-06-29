بالصواريخ الموجّهة.. "الحزب" يدمّر ‏ميركافا وآلية "نميرا"

أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم السبت، تدمير دبابة ‏ميركافا وآلية "نميرا" في موقع رويسات العلم.







وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة 03:40 من بعد ظهر يوم السبت 29-06-2024 دبابة ‏ميركافا وآلية "نميرا" في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا بالصواريخ ‏الموجهة وأحققنا إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرهما".

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