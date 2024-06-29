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لبنان
بالصواريخ الموجّهة.. "الحزب" يدمّر ميركافا وآلية "نميرا"
Lebanon 24
29-06-2024
|
09:42
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أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم السبت، تدمير دبابة ميركافا وآلية "نميرا" في موقع رويسات العلم.
وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدفنا عند الساعة 03:40 من بعد ظهر يوم السبت 29-06-2024 دبابة ميركافا وآلية "نميرا" في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا بالصواريخ الموجهة وأحققنا إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرهما".
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