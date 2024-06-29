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لبنان

حادثة محزنة جداً... هكذا خسر "بلال" حياته في حلبا

Lebanon 24
29-06-2024 | 10:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوفاة الشاب "بلال الحلبي" متأثراً بجراحه، اثر سقوطه من على عامود كهرباء في بلدة حلبا العكارية.
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