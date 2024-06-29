العدو استهدف خربة سلم قبل قليل.. ماذا في المعلومات الأولية؟

شنّ العدو الإسرائيلي، عصر اليوم السبت، غارة على بلدة خربة سلم.





وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مسيرة اسرائيلية حاولت استهداف سيارة في بلدة خربة سلم، الا انها لم تصبها ونجا سائقها.

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