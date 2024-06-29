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لبنان

العدو استهدف خربة سلم قبل قليل.. ماذا في المعلومات الأولية؟

Lebanon 24
29-06-2024 | 10:11
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شنّ العدو الإسرائيلي، عصر اليوم السبت، غارة على بلدة خربة سلم.


وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مسيرة اسرائيلية حاولت استهداف سيارة في بلدة خربة سلم، الا انها لم تصبها ونجا سائقها.
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