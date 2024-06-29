في جبل البداوي.. أشهر السلاح وأطلق النار على المنازل ثمّ فرّ!

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أقدم المدعو "ر.ع" على اطلاق النار من سلاح حربي على منازل كل من المدعو "ع.ك" و"ب.ك" في جبل البداوي، مما أدى الى اصابة البيوت بطلقات نارية عدة، من دون وقوع اصابات والاضرار مادية. وفر مطلق النار الى جهة مجهولة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".وبحسب المعلومات، حضرت دورية من مخابرات الجيش وتعمل على ملاحقة مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.وعرف ان اطلاق النار جاء على خلفية مصالحة بين المذكورين وشخص آخر في وقت سابق ولم تتكلل بالنجاح.