يعاني من انفصام بالشخصية ومن نوبات هوس... مفقود غادر منزله في جدرا ولم يَعُد

صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي- شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلي: "بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة المفقود بسام محمد شحادي (من مواليد العام 1983، فلسطيني)، الذي غادر بتاريخ 27-6-2024 منزله الكائن في محلة جدرا، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علما انه يعاني من انفصام بالشخصية ومن نوبات هوس.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر السعديات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 995013-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات".