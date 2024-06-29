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لبنان

يعاني من انفصام بالشخصية ومن نوبات هوس... مفقود غادر منزله في جدرا ولم يَعُد

Lebanon 24
29-06-2024 | 10:57
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 صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي- شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلي: "بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة المفقود بسام محمد شحادي (من مواليد العام 1983، فلسطيني)، الذي غادر بتاريخ 27-6-2024 منزله الكائن في محلة جدرا، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علما انه يعاني من انفصام بالشخصية ومن نوبات هوس. 
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لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر السعديات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 995013-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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