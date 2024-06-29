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لبنان

من بلدة شقرا.. شهيدٌ جديد لـ"حزب الله"

Lebanon 24
29-06-2024 | 11:13
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استشهاد عباس منيف عطوي (جهاد)، وذلك إبان المواجهات مع العدو الإسرائيليّ في جنوب لبنان.
 
وذكر الحزب أنّ عطوي هو من بلدة شقرا في جنوب لبنان ومواليد العام 1986.
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