أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استشهاد عباس منيف عطوي (جهاد)، وذلك إبان المواجهات مع العدو الإسرائيليّ في جنوب لبنان.

وذكر الحزب أنّ عطوي هو من بلدة شقرا في جنوب لبنان ومواليد العام 1986.