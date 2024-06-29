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لبنان

هذه آخر تطورات وضع الجنوب.. قصفٌ إسرائيليّ وهجمات من لبنان!

Lebanon 24
29-06-2024 | 12:13
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أقدم العدو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على استهداف عددٍ من القرى في جنوب لبنان بالقذائف الفوسفورية.
 
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن القصف طال طلوسة، بني حيان ومركبا، ما أدّى إلى اندلاع حرائق في المناطق المستهدفة.
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بدورها، ذكرت قناة "المنار" أنّ مدفعية العدو استهدفت أيضاً وسط بلدة كفركلا. 
 
وتوازياً مع ذلك، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاورخ مُضاد للدروع من لبنان باتجاه المطلة.
 
وأشارت التقارير إلى أنه احتجاجاً على الأوضاع في شمال فلسطين المحتلة، تم إغلاق الشارع رقم 90 عند مدخل كيبوتس عميعاد في الجليل الأعلى.
 
 
 
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