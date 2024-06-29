هذا ما دمّره "حزب الله" داخل موقع إسرائيليّ!

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف التجهيزات التجسسية الإسرائيلية في موقع المطلة.

وذكر الحزب أنّ العملية جاءت عند الساعة 18.40 مساءً، وقد أدت إلى تدمير الأجهزة المُستهدفة.