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لبنان

هذا ما دمّره "حزب الله" داخل موقع إسرائيليّ!

Lebanon 24
29-06-2024 | 13:44
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف التجهيزات التجسسية الإسرائيلية في موقع المطلة.
 
وذكر الحزب أنّ العملية جاءت عند الساعة 18.40 مساءً، وقد أدت إلى تدمير الأجهزة المُستهدفة.
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