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لبنان

هكذا تحدّثت "الجديد" عن زيارة ميقاتي إلى الجنوب

Lebanon 24
29-06-2024 | 14:52
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منحت قناة "الجديد"، اليوم السبت، حيزاً واسعاً من مقدمة نشرتها المسائية للحديث عن زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للجنوب، اليوم.
 
 
وفي متن المقدمة، قالت القناة: "دقيقةَ صمتٍ وقفَها رئيسُ الحكومة في مدينةِ صورعن أرواحِ شهداءِ الجنوب كانت علامةً في زمنِ الامتحاناتِ الرسمية، وأَلْحَقَها بموقفٍ على وزنِ هذه الارواح عندما قال: المقاومةُ تقومُ بواجبِها والحكومةُ تقومُ بواجبِها، وهدفُنا ان نحميَ البلد، وأَضْفَت زيارةُ ميقاتي الى الجنوب وتفقُّدُه مراكزَ الامتحانات أجواءً تجابِهُ حالةَ الخوفِ المُعمَّمة، والتي استُكملت بتهديدٍ وصلَ الى القُوى الامنيةِ جنوباً.
 
وضَعَ ميقاتي هذا التهديدَ ضِمنَ مشاغباتِ طالبٍ كَسول، لكنه اخذَهُ في عين الاعتبار مردِّداً اثناءَ العبورِ الى الجنوب: إذا صَحَّتْ شائعاتُ التهديد "بتكون طلعت فيي وبتوقف الحرب"، والهدهدُ الرسميُّ جال وتفقَّدَ واستَطلعَ جيشاً وشعباً وطلاباً.. حَيَّا المقاومةَ وعاد سالماً لاستكمال الامتحاناتِ المحلية في بيروت، بعدما رافَقَهُ الرئيس نبيه بري هاتفياً ذهاباً وإياباً تخوُّفاً من السقوطِ في امتحانٍ أمنيٍّ مفاجىء".
 
 
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