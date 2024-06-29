Advertisement

لبنان

نائب "التيار" ينفي: لا لقاء بين بري وباسيل

Lebanon 24
29-06-2024 | 15:07
A-
A+
Doc-P-1217438-638552959077297398.jpg
Doc-P-1217438-638552959077297398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي ما يتردّد عن لقاءٍ مُرتقب بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يوم الإثنين المُقبل.
 
Advertisement
وأشار صحناوي إلى أن التشاور مستمر بين بري وباسيل، مشيراً إلى أن الأجواء إيجابية بين الكتل في البرلمان، معلناً استمرار جولة "التيار" على الأفرقاء لتأمين 86 صوتاً لانتخاب الرئيس. 
 
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أوضح صحناوي أنَّ حزب "القوات اللبنانية" هو الفريق الوحيد المقاطع للقاءات، لافتاً إلى أن "تعطيل فريق الممانعة للجلسات الانتخابية يبين أنه يراهن على أمر ما".
 
وأكّد "ألّا جواب حاسمًا في ما يتعلّق بقرار الحرب والسلم"، مشيرًا إلى أنه "ليس لدى الإسرائيلي خيارات واسعة سوى الاستسلام"، وأردف: "الإسرائيلي لا يعترف بالخسارة لذا يمكن القول إن الحرب حتمية".
 
وردّاً على سؤال حول ما إذا كان "التيار الوطني الحر" يعترف بأن قرار "حزب الله" بخوض الحرب هو داخليّ، قال صحناوي إن "التيار يتعامل مع الفريق الآخر ويحترمه عندما يقول إن قراره محلّي".
 
كذلك، شدّد صحناوي على أن "التيار الوطني الحر لا يتوافق مع حزب الله في قراره خوض الحرب في الجنوب"، معتبراً ان "الفراغ الرئاسي يوافق حزب الله في المرحلة الراهنة".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-06-30
02:24 | 2024-06-30
02:15 | 2024-06-30
02:00 | 2024-06-30
01:47 | 2024-06-30
01:45 | 2024-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24