نائب "التيار" ينفي: لا لقاء بين بري وباسيل

نفى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي ما يتردّد عن لقاءٍ مُرتقب بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يوم الإثنين المُقبل.

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وأشار صحناوي إلى أن التشاور مستمر بين بري وباسيل، مشيراً إلى أن الأجواء إيجابية بين الكتل في البرلمان، معلناً استمرار جولة "التيار" على الأفرقاء لتأمين 86 صوتاً لانتخاب الرئيس.

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أوضح صحناوي أنَّ حزب "القوات اللبنانية" هو الفريق الوحيد المقاطع للقاءات، لافتاً إلى أن "تعطيل فريق الممانعة للجلسات الانتخابية يبين أنه يراهن على أمر ما".

وأكّد "ألّا جواب حاسمًا في ما يتعلّق بقرار الحرب والسلم"، مشيرًا إلى أنه "ليس لدى الإسرائيلي خيارات واسعة سوى الاستسلام"، وأردف: "الإسرائيلي لا يعترف بالخسارة لذا يمكن القول إن الحرب حتمية".

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان "التيار الوطني الحر" يعترف بأن قرار "حزب الله" بخوض الحرب هو داخليّ، قال صحناوي إن "التيار يتعامل مع الفريق الآخر ويحترمه عندما يقول إن قراره محلّي".

كذلك، شدّد صحناوي على أن "التيار الوطني الحر لا يتوافق مع حزب الله في قراره خوض الحرب في الجنوب"، معتبراً ان "الفراغ الرئاسي يوافق حزب الله في المرحلة الراهنة".