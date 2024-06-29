تطورٌ كبير.. جامعة الدول العربية تعلن: لم نعد نصنف "حزب الله" منظمة إرهابية

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية.

كلامُ زكي جاء خلال تصريح متلفز لقناة القاهرة الإخبارية، عقب زيارته العاصمة اللبنانية بيروت، وقال خلاله إن القرارات السابقة للجامعة تضمنت وصف حزب الله بالإرهابي، مما أدى إلى قطع التواصل معه.

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وأشار زكي إلى أن "توافقاً حصل بين الدول الأعضاء في الجامعة أفضى إلى عدم استخدام هذه الصيغة، مما أتاح إمكانية التواصل مع الحزب".

وأكد زكي أن جامعة الدول العربية لا تملك قوائم إرهابية رسمية، وأن جهودها لا تتضمن تصنيف كيانات كمنظمات إرهابية.



يذكر أن الجامعة قد صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية في آذار 2016، لكن القرار قوبل بتحفظات من لبنان والعراق.



وطلبت من الحزب وقتها التوقف عن نشر التطرف والطائفية، والتدخل في شؤون الدول الداخلية، وعدم دعم الإرهاب في المنطقة.