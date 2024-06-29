باسيل: الحرب على لبنان ستكون "كارثة"

قال رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل إن "البعض في لبنان يُراهن على الخارج وعلى امكانية حدوث ضربة اميركية لايران أو ضربة اسرائيل لحزب الله"، مشيرا الى أنه "في حال ضربت اسرائيل لبنان فهذه كارثة".

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تصريح باسيل جاء خلال كلمة له ألقاها ضمن العشاء السنوي لهيئة قضاء عكار في "الوطني الحر"، السبت، إذ قال: "يجمعنا الخوف من الحرب مع إسرائيل وللأسف بعض الناس يدافعون عن إسرائيل ويحملون المسؤولية للمقاومة بدل أن نفكر جميعنا بكيفية مقاومة إسرائيل. الحرب ستكون كارثة لكن الكارثة أكبر على إسرائيل وستكون تسريعاً لنهايتها".



وفي ملف الحوار ورئاسة الجمهورية، قال باسيل: "يجب ان نتحاور لنتفق وليس ليفرض علينا احد اي امر لأن أحدا لا يستطيع ان يفرض علينا أي شيء أو حتى ان يقول لنا من نريد. نحن لا نذهب الى الحوار لنرضخ بل لنقنع بعضنا بالافضل، وقيمة التيار هو أن يتحدث مع الجميع، ووحدنا لا نستطيع ان نأتي برئيس نبقى متعنتين ونترك البلد من دون رئيس وفي النهاية لا تستطيع الجهتان اللتين تتحيدان بعضهما الاتيان برئيس".