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لبنان

مساع بين بكركي والمجلس الشيعي الاعلى.. الخازن عن الراعي: يرفض وصف "حزب الله" بالارهاب

Lebanon 24
29-06-2024 | 23:11
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تواصلت الاتصالات والمساعي لتبريد الاجواء بين البطريركية المارونية والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، بعد مقاطعته للقاء الذي جرى في بكركي بمناسبة زيارة امين سر دولة الفاتيكان للبنان الكاردينال بييترو بارولين، على خلفية عظة البطريرك بشارة الراعي الاخيرة التي سبقت اللقاء المذكور.
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وفي هذا الاطار، برز ما نقله النائب فريد هيكل الخازن في بكركي بعد لقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من أن "بكركي دائما على حق، والكلام الذي سمعناه بحق البطريركية مدان، إذ إنّ بكركي دائماً حريصة على لبنان، وعلى صيغة العيش المشترك في لبنان وعلى الكيان اللبناني، وهي بالاساس طرحت فكرة كيان دولة لبنان الكبير وبالتالي لا يمكن للبطريرك الماروني أن يكون إلا كذلك".
 
وعن علاقة الراعي بـ"الثنائي الشيعي"، قال الخازن إلى أنّه "استعرض مع البطريرك الموضوع ونقل عنه أن موضوع السلاح الذي يمتلكه الحزب هو موضوع نقاش كبير وقد تسبب بمشكلة في البلاد ولكن هذا لا يصل إلى درجة أن نتهم الحزب بالارهاب".
 
واستطرد أن الراعي أكّد له أن "سفير إحدى الدول العظمى قد طلب من الراعي أن يصف حزب الله بالإرهابي وهذا ما رفضه البطريرك رفضا مطلقا، مشيرا إلى أن هذا فريق لبناني وهو بعيد كل البعد عن الإرهاب، والراعي طلب من السفير أن يتم تطبيق القرارات الدولية وهذا ما قد يساهم بالحدّ من حمل حزب الله لسلاحه".
 
وأشار الخازن إلى أن الراعي سأل خلال اللقاء: "هل تعتبر لجنة الحوار التي تقيمها بكركي مع حزب الله من قبيل الحوار مع الإرهابيين؟".
 
 
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