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لبنان

بالصور.. شاهدوا ماذا فعل خرق "جدار الصوت" بمنزل في الجنوب

Lebanon 24
30-06-2024 | 00:51
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أدّى الصوت القوي الناجم عن خرق طائرة إسرائيلية لجدار الصوت فوق مناطق لبنانية عديدة، ليل السبت، لاسيما النبطية، إلى سقوط سقف أحد المنازل في بلدة حاروف - جنوب لبنان.
 
ولفتت المعلومات إلى أنّ اهتزازات ضربت المنزل بفعل ما حصل، ما أدى إلى سقوط السقف، فيما الأضرار اقتصرت على الماديات.
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وقرابة الساعة الـ11.30 مساء السبت، دوّت أصوات انفجارات قوية في أرجاء عددٍ من المناطق اللبنانية بفعل خرق لجدار الصوت سببه طائرات حربية إسرائيلية.
 
وأسفر الأمر المذكور عن حالة من الهلع الشديد في أوساط المواطنين خصوصاً أن أصوات الانفجارات كانت متتالية.
 
 
 
 
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