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لبنان

بكركي "لن تتراجع" رغم "الموجات السياسية العابرة"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
30-06-2024 | 01:15
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قال مصدر كنسي إن بكركي لن تتراجع عن الثوابت السياسية الوطنية التي كانت الأساس في قيام دولة لبنان الكبير، بغض النظر عما إذا أعجبت هذه السياسة الموجات السياسية العابرة بسبب المناخات الإقليمية التي تنعكس منذ زمن على لبنان. 
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المصدر لفت الى أن بكركي لا تعادي أحداً، لا تساير أحداً، ولا تهادن أحداً بل تسير حسب مصالح لبنان العليا وترحب بالتلاقي مع الجميع وكل المكونات اللبنانية لما فيه مصلحة الوطن وهذا يكفي، وأضاف: "إن بكركي ترحب بكل مبادرات التلاقي وبكل شخصية سياسية تسعى الى تقريب وجهات النظر، وإعادة العلاقات السياسية الى المسار الوطني والأخلاقي بما يتماشى مع ثوابت الصرح الذي لم يقفل بابه بوجه أحد، منذ نشأته حتى الساعة".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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