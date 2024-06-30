"ليس إرهابياً".. خطوة ضمن مسار

لم يكن إلغاء تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية غريباً على المتابعين لتطور العلاقة بين حارة حريك والدول العربية، إذ أن الاكيد أن أشواطاً طويلة تم قطعها في المراحل السابقة، بحسب مصادر مطلعة.

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وتشير المصادر إلى أن "ما حصل ليس سوى ضمن مسار تحسين العلاقات الذي بدأ بزيارة رئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا الى الامارات العربية المتحدة، ولن ينتهي الا بفتح ابواب التواصل الودي مع المملكة العربية السعودية".

وترى المصادر ان المرحلة الحالية ستشهد تطوراً في مستوى التنسيق بين "حزب الله" ومصر والدول الخليجية، وخطوة الجامعة العربية جزء من التمهيد لهذا الأمر.