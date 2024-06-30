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لبنان

باسيل "يعدّل" خطابه.. وأوساط نيابية "تصوّب"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
30-06-2024 | 02:15
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كان لافتاً خطاب رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل خلال احدى المناسبات الحزبية، اذ تحدث بلهجة مختلفة تماماً عن "حزب الله" وعن المعركة الحاصلة في جنوب لبنان، وعاد بشكل شبه كامل الى خطابه السابق الداعم للمقاومة.
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وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ باسيل يريد تحسين علاقته بالحزب، في ظل فشل تقاربه مع المعارضة ولا يرغب بأن يتمايز في القضايا الاستراتيجية خصوصا أن علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري تتحسن بشكل متسارع وهذا ما يجعل خلافه مع الحزب من دون أي سبب.
 
وتقول المصادر إنّ باسيل يريد ان يدعم الحزب في حال حصول أي حرب شاملة، لذلك فهو يعد جمهوره لخطاب مغاير، ويعمل على تأمين حاضنة وطنية لحليفه السابق في مرحلة الضغوط الهائلة التي يتعرض لها.
 
في المقابل، أشارت أوساط نيابية إلى أنّ "ما تروجه مصادر قيادية في التيار الوطني الحر من معلومات تنسبها إلى الرئيس بري، وفيها أنه سيدعو للتشاور النيابي فور تأمين مشاركة 86 نائباً، أي ثلثي أعضاء البرلمان، ليس دقيقاً، لا بل بحاجة إلى تصويب، لأن رئيس البرلمان لن يوجه الدعوة للتشاور بمن حضر بغياب المعارضة، التزاماً منه بعدم عزل أي مكون سياسي".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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