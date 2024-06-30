توقعات مفاجئة من ليلى عبد اللطيف.. إقرأوا ماذا قالت عن الحرب ونصرالله!

أطلقت ليلى عبد اللطيف، أمس السبت، توقعاتٍ جديدة تخص الساحة اللبنانية، وذلك خلال مقابلةٍ خاصة لها عبر قناة "الجديد".

وفي ما يلي أبرز التوقعات التي أطلقتها عبد اللطيف:

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1- حرب جنوب لبنان ستبقى ضمن قواعد الإشتباك والأمور لن تخرج عن السيطرة بفضل حكمة أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله وقيادة المقاومة، ولبنان لن يقع في فخ العدو الإسرائيلي

2- أتوقعُ صيفاً حاراً مناخاياً وجنوبياً وفنياً والخوف إنكسر في لبنان

3- أردى أن إعادة إعمار جنوب لبنان ستكون من أولويات رئيس مجلس النواب نبيه بري والدعم الكبير لهذا الأمر سينطلق من عين التينة انطلاقاً من علاقة الأخير القوية مع الدول الصديقة للبنان

4- نبيه بري سيكون صاحب الكلمة الفاصلة لانتخاب رئيسٍ جديد للبنان وستكون هناك موافقة من جميع الأطراف فيما الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط سيكونُ حاضراً بقوة في هذا الحدث

5- سنسمع عن زيارة مُفاجئة وعاجلة للرئيس برّي إلى دولة خليجية صديقة ولأوّل مرة

6- رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيشكل مفاجآت إيجابية على الساحة اللبنانية وخاصة على صعيد الوساطات لإعادة الإعمار في الجنوب وإعادة ترميم الدورة الاقتصادية

7- دورٌ وطني بارز لميقاتي وإلى جانبه الرئيس سعد الحريري يداً بيد لإنجاز ملف وطني كبير، وبري سكيون حاضراً في قلب المشهد

8- دور الحريري لم ينته وسنراه في الساحة مجدداً وبدعم من ميقاتي وبري

9- سنرى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يضع عيناً على الجمهورية وعيناً أخرى على الوحدة الوطنية والرابح الأكبر عند الحكيم هي الوحدة الوطنية

10- سنرى بوادر الاتفاق والتسوية على أبواب معراب وكتلة "القوات" ستتخذ "القرار الحكيم"

11- سأرى جعجع للمرة الثانية حاضراً بين جمهوره وشعبه بسبب حدثٍ ما

12- جنبلاط لن يقع في فخ أيّ تسوية سياسية لا تضمنُ حقوق كل الشركاء في الوطن خصوصاً "الثنائي الشيعي"

13- سنرى جماهير جبل لبنان وبلدة المختارة تستقبلُ ضيفاً كبيراً عند أبواب قصر المختارة وهذا الضيف سيشكل مفاجأة من خلال كلمته التي نسمعها على الهواء، ولا أستبعدُ أن يكون غبطة البطريرك الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي الذي سيحضر إلى هناك لحدثٍ ما

14- منطقة زغرتا ستكون على موعد 3 محطات مهمة وكبيرة تتعلق برئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية ونجله النائب طوني فرنجية، وهي محطات سياسية وانتخابية واسلامية مسيحية بامتياز مع وجود شخصية قيادية في دارة فرنجية.

15- يوماً ما سنرى صور سليمان فرنجية في الدوائر الرسمية كرئيس للجمهورية

16- دور قائد الجيش العماد جوزيف عون لن ينتهي في المرحلة المقبلة

17- مدير عام الأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري سيحتل مساحات واسعة على وسائل الإعلام بسبب تداول اسمه بين عين التينة وبعض الجهات المسيحية البارزة وسيكون مطروحاً ضمن السباق الرئاسي